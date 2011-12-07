В Казани женщина перегородила дорогу автобусу, водитель которого не захотел сажать пассажиров. Видео инцидента опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Молодая мать не пускает автобус и кричит на водителя», — подписал автор видео. На кадрах видно и слышно, как женщина встала напротив автобуса маршрута № 89, громко ругаясь с его водителем. Причиной тому послужил отказ мужчины взять пассажиров из-за окончания смены.

На видео зафиксировано, как водитель пытался проехать, едва успев затормозить и не наехать на женщину, также снимающую происходящее на телефон. «Сколько можно уже людей гнобить! Мы тоже хотим домой, как и вы!», — возмущалась она.

В этот момент рядом с ней стоял маленький сын. «Мама, мама! Он едет!», — захлебываясь от слез кричал ей мальчик. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

В социальных сетях пользователи поделились на два лагеря. Одни поддержали молодую мать, добавив, что в вечернее время автобусы приходится ждать по часу, и то, пассажиров могут не взять. Другие встали на защиту водителя, пояснив, что расписание водителям устанавливает руководство, поэтому свои жалобы все недовольные могут высказать, позвонив на горячую линию.