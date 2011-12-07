К 1 сентября в казанской школе №41 появится новая спортплощадка и обновленная столовая

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров ознакомился с ходом ремонтных работ в школе № 41. Работы планируют завершить к началу учебного года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь тренироваться школьники смогут на новой спортивной площадке. На ней уже установили кольца для игры в баскетбол. Также Гафаров дал поручение дополнительно обустроить дорожку и предусмотреть круглосуточное освещение.

В самом учреждении также произойдут изменения. В столовой полностью поменяют систему вентиляции, сети канализации и отопления. Также будет обновлена линия раздачи, а количество посадочных мест в обеденном зале расширят со 150 до 180. Ремонт стен, потолков, полов уже проведен.