Лионель Месси прописался в Казани...

Новый манеж расположен на территории, ограниченной улицами Танковая, Мавлютова и Братьев Касимовых. Это один из двух спортивных объектов, которые возводятся в столице Татарстана по инициативе Президента республики Рустама Минниханова в год празднования 100-летия ТАССР. Второй — футбольно-регбийный — строится на улице Чуйкова. На фасаде манежа изображены Николай Сентябрев, Лев Яшин, Галимзян Хусаинов, Виктор Колотов, Вагиз Хидиятуллин, Ринат Дасаев, Курбан Бердыев, Гекдениз Карадениз, Лионель Месси.

Площадь манежа — 6 тыс. кв. метров, размер футбольного поля с искусственным покрытием — 90 на 45 м. Оно покрыто качественным и износостойким материалом с высококачественной имитацией травы.

Спортивные журналисты обратили внимание и на удобные раздевалки. Вдоль стен не просто вешалки — ниши с мягкими сидениями. На полу специальное покрытие, на котором невозможно поскользнуться. Это важно, потому что в раздевалках есть душевые. После принятия водных процедур спортсмены не рискуют поскользнуться и получить травму. Всего в манеже 8 раздевалок вместимостью по 20 человек. Также оборудована медицинская часть, есть помещения для хранения инвентаря, вестибюль и пункт питания для гостей и персонала.

Инспектируя строительство крытого футбольного манежа «Максат», мэр Казани Ильсур Метшин отдельно отметил спортивные сооружения и тренажеры, на которых будут заниматься юные футболисты.

— Футбол — это не только игра на поле с мячом, — заметил градоначальник. — Мы усилили территорию, прилегающую к манежу, дополнительными спортивными сооружениями. Это воркаут-площадка, самое современное оборудование для спортивной подготовки детей, занятий легкой атлетикой, челночного бега, забегов на ускорение. Проконсультировались с тренером Эфреном, который долгие годы работает в футбольном клубе «Рубин». Все, что есть для подготовки детей, юношей в мире, обустроено на территории этого манежа.

В новом футбольном манеже «Максат» одновременно могут заниматься до 60 юных спортсменов. Количество зрительских мест — 160. Удобно заниматься и в вечернее время — освещение аналогично яркому дневному свету. Отдельно мэр дал оценку качеству покрывного материала, который использовали на поле, назвав его покрытием последнего поколения. Это итальянская трава с термопластом, который не имеет запаха, отличается большой упругостью, не пылит, поэтому требует минимальный полив.

— Это абсолютный аналог настоящей травы, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Манеж будет работать круглогодично, по вечерам — открыт для горожан. Для детей предусмотрены бесплатные тренировки. В настоящий момент работы на объекте выполнены на 90%. Строители проводят благоустройство территории, завершают фасад и внутренние отделочные работы. Частично завезена мебель. Вся территория по контуру оснащена видеонаблюдением. Посадка деревьев будет проводиться в течение всей осени.

Кстати

В Казани в 9 детских спортивных школах футболом профессионально занимаются свыше

2,6 тыс. мальчиков и более 200 девочек.