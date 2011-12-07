В Казани открылась арт-резиденция «Созвездие–Йолдызлык»

В четверг в Казани при участии президента РТ Рустама Минниханова состоялось открытие арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык». Она расположилась в здании театра Алафузова — ремонт объекта завершили в августе.

Арт-резиденция фестиваля «Созвездие–Йолдызлык» появилась при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. Здесь молодые таланты могут проводить репетиции и выступления, также площадка открыта для ребят из районов республики.

«Здесь вы можете творить. Новая точка на культурной карте Казани придаст импульс всему Кировскому району города», — подчеркнул глава РТ в своём выступлении перед залом.

Помимо Рустама Минниханова в церемонии открытия приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие, сообщает пресс-служба главы Татарстана.