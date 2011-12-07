В ноябре в Казань доставят 53 автобуса общей стоимостью 659,9 млн рублей

В Казань в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доставят 53 пассажирских автобуса. Договорную кампанию завершает государственная транспортная лизинговая компания, пишет «Реальное время».

Сообщается, что столица Татарстана попала в число 12 городов, где обновление подвижного состава субсидируется федеральными средствами. Так, в Казань в МУП «ПАТП №2» прибудут 30 автобусов марки НефАЗ стоимостью 373,5 млн рублей и еще 23 стоимостью 286,4 млн рублей в МУП «ПАТП №4».

Известно, что техника должна быть поставлена не позднее 5 ноября. Вся партия КАМАЗовских автобусов оснащена газовым двигателем Weichai. После их поставки они планируют продать дизельные машины.

Кроме того, казанцев предупредили о возможных изменениях в системе оплаты проезда в следующем году.