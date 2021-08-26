Не, не слышали! Как уличные артисты Казани отреагировали на новые правила их работы от мэрии

Новые правила работы уличных артистов вступили в силу. Журналист «КВ» изучил, как теперь будут работать местные музыканты и аниматоры. И прошелся по центральной улице Баумана, чтобы узнать, как действуют новые правила мэрии и действуют ли они вообще.

Без попрошаек и вымогателей

Исполком Казани принял закон о порядке организации деятельности уличных шоуменов. Теперь музыканты, артисты, аниматоры, художники смогут работать на общественных площадках не больше трех часов в день и строго в промежуток с 10 утра до 10 вечера. Выступить позже не получится.

До выхода на «уличную сцену» придется зарегистрироваться на одной из 35 площадок города. Для этого нужно авторизоваться на портале госуслуг и подать заявление, выбрав вид деятельности, дату и время своего перформанса. Подтверждением права на выступление станет ответное письмо, которое можно будет показать с телефона или распечатать. Если участник нарушит правила, ему закроют доступ к бронированию площадок на две недели.

Уличные сцены расположены как в центре Казани, так и на периферии районов. Все они разделены на разные категории по видам деятельности и уровню максимального шума. Также будут отлавливать попрошаек и вымогателей денег. Видимо, исполком города, настолько сильно устал от жалоб туристов на ростовых зебр и лошадей, что решил применить к ним санкции и загнать в стойло.

По заветам мэрии, выступления музыкантов не должны нарушать общественный порядок, содержать политические, религиозные призывы или агитацию. Мат и призывы к экстремизму, насилию и войне тоже под запретом. Пропаганда наркотиков и алкоголя также, как и любая другая противоправная и аморальная деятельность, табу.

Уличные артисты о правилах мэрии даже не слышали

Правда, далеко не все уличные артисты и аниматоры согласны действовать по новым указам исполкома. Так, например, аниматор, разгуливающий по Баумана в костюме трансформера, признался, что работает по шесть часов. О новых правилах исполкома он ничего не слышал. Почему мужчина решил бойкотировать требования мэрии, он отвечать не стал.

Как и большинству туристов, мне не получилось обойти стороной и аниматоров «зебр» и «лошадей». Пришлось долго отказываться от совместного фото, которое так навязчиво предлагает мужчина в ростовом костюме. Он, кстати, тоже не в курсе новых правил исполкома. Отказавшись комментировать остальные вопросы, он поспешно «ускакал» вдаль улицы.

Беседа с мужчиной, предлагающим сфотографироваться с попугаем или мартышкой, тоже не открыла новых деталей. «О законе я ничего не слышал. Мы работаем полный восьмичасовой рабочий день», — ответил Андрей [имя изменено].

Иронично, что многие уличные бизнесмены, а именно те, кого часто обвиняют в приставании и вымогании денег, уклонились от комментариев и просто сбежали от меня.

«Я не смогу кормить семью»

В туристическом центре я встретила парня, исполнявшего цыганские танцы. Его зовут Руслан, и ему нет и восемнадцати. Говорит, что своей подработкой он помогает маме платить за квартиру и покупать продукты. Если исполнение новых правил будет жестко контролироваться властями города, то он просто не сможет обеспечивать свою семью, признался парень.

«Я против этого закона. Если сделать здесь регистрацию места, то никто из музыкантов, танцоров и художников приходить не будет. Это не выгодно как для работников, так и для самой улицы. Баумана — это ценность Казани, на этой улице больше всех артистов. Если их запретить, то народ сюда ходить просто не будет», — поделился мнением Руслан.

Регистрироваться на госуслугах танцор не собирается. В то, что артистов смогут выгнать с улиц насильно, он не верит. Признается: если его оштрафовуют, даже готов идти в суд. При этом танцор уверен, что подобные правила все-таки нужны, но только для ростовых кукол — «зебр» и «коней».

«Они распивают спиртные напитки, кричат и ругаются матом», — перечисляет Руслан.

Жалуются на аниматоров в костюмах не только работники улицы, но и жители города, которые приходят погулять на местный Арбат.

«Я против этого зоопарка, который происходит на улице, <…> лучше бы им совсем запретили выступать», — отметила Гульфия Садыкова, пришедшая прогуляться по Баумана. По ее словам, ростовые куклы заставляют людей фотографироваться с ними и вымогают за это деньги. Такое поведение неуместно в культурной столице Татарстана, убеждена девушка.

При этом уличные музыканты и танцоры ее в отличие от «приставучих зебр и коней» совсем не смущают. По ее словам, музыканты и танцоры задают колорит главной улице города. «Если кто-то хочет, погулять и насладиться тишиной, то пусть идут в парки и скверы. Баумана должна быть такой, она как Арбат в Москве», — сказала собеседница.

Наверное, говорить о том, как новые правила повлияют на культурную жизнь Казани, еще рано. Сможет ли мэрия удержать в узде навязчивых «лошадей», которых не могут победить ни блогеры, ни туристы — пока неизвестно.

Но ясно одно — судя по всему, так быстро променять лакомый кусочек Баумана на трехчасовую «аренду» парка в спальном районе вряд ли в ближайшее время кто-то из них согласиться.