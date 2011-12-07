Танцевальный баттл пройдет для казанцев в окнах бывшего «Детского мира» на Пушкина

Сегодня в окнах здания на улице Пушкина, известном казанцев как бывший «Детский мир», развернется танцевальный баттл. Сразятся две команды — «красные» и «синие», а горожане смогут не только оценить поединок, но и проголосовать за понравившихся.

Для этого в огромных окна остановили ширмы и специальное освещение под цвет команд, а на улицу для болеющих за танцоров — кнопки для голосования. Первый раунд танцевального шоу уже состоялся в четверг, 26 августа.

По итогам голосования от горожан пока ведут «синие». Счет первого дня составил 36 («синие»): 24 («красные»).

Таким образом телеканал ТНТ отмечает старт проект «Новые танцы», где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате баттла.

В проекте на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри, состав которых будет постоянно меняться, но любимец публики — Мигель остается. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 млн рублей. Вести проект будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева.