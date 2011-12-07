В Казани частично перекрыли семь улиц

В Казани частично закрыты для движения семь улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, до 20 ноября перекрыты участки ул. Восстания возле домов № 72 и 73 и возле дома № 12 по ул. Исаева.

До 23 ноября ограничено движение для транспорта и пешеходов на пересечении ул. Восстания с ул. Восход возле домов № 56, 58 и 59).

Временные неудобства связаны с прокладкой кабелей и реконструкции светофоров.

Также до 23 ноября ограничено движение на ул. Сигбата Хакима (участок от дома № 41 до дома № 47) и на пересечении с ул. Нигматуллина из-за работ по строительству канализации.

Временно ограничено движение транспорта и пешеходов на ул. Бутлерова, 31 и ул. Маяковского, 18 из-за строительных работ.