До конца января перекрыт участок дороги по ул. Ершова

До 25 января будущего года ограничено движение автотранспорта на участке ул. Ершова, пишет kzn.ru. Нельзя будет проехать в районе дома №1/111 по ул. Октябрьский городок. Здесь ведутся работы по устройству переходно-скоростной полосы примыкания.