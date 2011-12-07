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До конца января перекрыт участок дороги по ул. Ершова

Ограничение коснется района дома №1/111 по ул. Октябрьский городок.
До 25 января будущего года ограничено движение автотранспорта на участке ул. Ершова, пишет kzn.ru. Нельзя будет проехать в районе дома №1/111 по ул. Октябрьский городок. Здесь ведутся работы по устройству переходно-скоростной полосы примыкания.
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