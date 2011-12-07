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Ноябрьский снегопад: проверка на готовность к зиме

В выходные Казань накрыл первый серьезный снегопад. На уборке улиц было задействовано около 400 единиц снегоуборочной техники. За субботу и воскресенье было собрано и вывезено около 1500 тонн снега.
На дороги города выходила специализированная техника, включая комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики, тракторные щетки, грейдеры, фронтальные погрузчики, МКСМ «Барсик», самосвалы.Только за воскресные сутки было использовано 1128 тонн противогололедных материалов, в том числе 292 тонны реагента и 837 тонн песко-соляной смеси. Всего с 20 по 26 ноября в Казани выпало 9,1 мм осадков, среднесуточный выход техники для уборки составил 185 единиц.Сейчас уборочные машины работают преимущественно на операциях первой очереди: это посыпка противогололедным материалом и разметание снега, сообщил на вчерашнем аппаратном совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Тротуары очищают в среднем 500 рабочих в сутки и 60 единиц техники малой механизации. Однако многие горожане жалуются, что дворники не подготовились к зиме и снег во дворах и вдоль дорог убирается несвоевременно. Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин отметил, что сигналы от населения о заснеженных тротуарах в эти выходные поступали из всех районов города.«Прошу напомнить подрядчикам, собственникам и управляющим компаниям, что отодвинуть сезон зимнего содержания мы не можем. Забывчивым - административно-техническая инспекция в помощь», - сказал он.Всего с начала сезона с улиц города вывезено свыше 2,5 тысячи тонн снега. КстатиЗа уборку снега во дворах в Казани отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Если качество уборки придомовой территории не соответствует действующим нормативам, горожане могут обратиться в управляющую компанию либо оставить заявку на сайте сервиса «Открытая Казань» или по телефону (843) 236-41-23 или 063, сообщается на сайте мэрии. По вопросам уборки снега жители столицы Татарстана могут обратиться по телефонам: Авиастроительный и Ново-Савиновский районы - 555-07-96 (круглосуточно); Вахитовский и Приволжский районы - 277-02-10 (с 9.00 до 18.00), 264-30-96 (ночное время); Кировский и Московский районы - 557-76-10 (круглосуточно); Советский район - 272-01-05 (круглосуточно), 295-77-05 (круглосуточно, МУП «Городские мосты»).
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