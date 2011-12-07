Ноябрьский снегопад: проверка на готовность к зиме

На дороги города выходила специализированная техника, включая комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики, тракторные щетки, грейдеры, фронтальные погрузчики, МКСМ «Барсик», самосвалы.Только за воскресные сутки было использовано 1128 тонн противогололедных материалов, в том числе 292 тонны реагента и 837 тонн песко-соляной смеси. Всего с 20 по 26 ноября в Казани выпало 9,1 мм осадков, среднесуточный выход техники для уборки составил 185 единиц.Сейчас уборочные машины работают преимущественно на операциях первой очереди: это посыпка противогололедным материалом и разметание снега, сообщил на вчерашнем аппаратном совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Тротуары очищают в среднем 500 рабочих в сутки и 60 единиц техники малой механизации. Однако многие горожане жалуются, что дворники не подготовились к зиме и снег во дворах и вдоль дорог убирается несвоевременно. Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин отметил, что сигналы от населения о заснеженных тротуарах в эти выходные поступали из всех районов города.«Прошу напомнить подрядчикам, собственникам и управляющим компаниям, что отодвинуть сезон зимнего содержания мы не можем. Забывчивым - административно-техническая инспекция в помощь», - сказал он.Всего с начала сезона с улиц города вывезено свыше 2,5 тысячи тонн снега. КстатиЗа уборку снега во дворах в Казани отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Если качество уборки придомовой территории не соответствует действующим нормативам, горожане могут обратиться в управляющую компанию либо оставить заявку на сайте сервиса «Открытая Казань» или по телефону (843) 236-41-23 или 063, сообщается на сайте мэрии. По вопросам уборки снега жители столицы Татарстана могут обратиться по телефонам: Авиастроительный и Ново-Савиновский районы - 555-07-96 (круглосуточно); Вахитовский и Приволжский районы - 277-02-10 (с 9.00 до 18.00), 264-30-96 (ночное время); Кировский и Московский районы - 557-76-10 (круглосуточно); Советский район - 272-01-05 (круглосуточно), 295-77-05 (круглосуточно, МУП «Городские мосты»).