29 февраля в двух районах Казани на сутки отключат воду

В некоторых домах Приволжского и Вахитовского районов Казани на сутки отключат воду 29 февраля, сообщается на сайте мэрии города.

Так, с 23.00 29 февраля до 23.00 1 марта воды не будет в домах Вахитовского района, расположенных по адресам: ул. Марджани, 4, 6, 8, 10, 52, ул. Нурсултана Назарбаева, 2а, ул. Каюма Насыри, 3, ул. Татарстан, 1, 3/2.

В это же время возможно понижение давления воды в квартирах до второго этажа и кратковременные перебои водоснабжения в домах по адресам: ул. Астрономическая, ул. Калинина, ул. Пушкина, ул. Кави Наджми, ул. Салимжанова, ул. Хади Такташа, ул. Университетская.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам по номеру телефона: +7(843)231-62-60.