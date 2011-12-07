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Из-за коронавируса приостановлены авиарейсы по маршруту Тегеран - Казань

Всем купившим заранее билеты пассажирам авиакомпания пообещала оформить возврат на отмененные рейсы.

С 28 февраля в связи с запретом российской стороны, введенным на фоне коронавируса, прекращено выполнение регулярного рейса из Тегерана в Казань. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя иранской авиакомпании ATA Airlines.

Как сообщил представитель ATA Airlines, в связи с запретом, наложенным на все рейсы из Ирана, авиакомпания временно прекращает полеты в аэропорт Казани. Регулярные рейсы в Шереметьево продолжает авиакомпания Mahan Air.

КВ
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