Из-за коронавируса приостановлены авиарейсы по маршруту Тегеран - Казань

С 28 февраля в связи с запретом российской стороны, введенным на фоне коронавируса, прекращено выполнение регулярного рейса из Тегерана в Казань. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя иранской авиакомпании ATA Airlines.

Как сообщил представитель ATA Airlines, в связи с запретом, наложенным на все рейсы из Ирана, авиакомпания временно прекращает полеты в аэропорт Казани. Регулярные рейсы в Шереметьево продолжает авиакомпания Mahan Air.