В Казани в 2020 году отремонтируют 289 домов, 695 дворов и 46 дорог

Мэр Казани Ильсур Метшин в процессе своего отчета на XVIII сессии Казгордумы выделил 20 приоритетных комплексных задач для столицы Татарстана на 2020 год. Одной из главных таких задач стало инфраструктурное развитие города.

Так, в течение года в Казани планируется провести капитальный ремонт 289 многоквартирных домов. В рамках реализации первого этапа республиканской программы «Наш двор» будут приведены в порядок 695 дворовых территории. Также в течение года в Казани ожидается ремонт 46 дорог общей длиной 62,6 км.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на развитие сети метробусов в Казани было выделено 15 млн рублей.