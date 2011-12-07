Возраст самой зрелой мамы в Казани - 46 лет

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 387 детей, из них 224 мальчика и 163 девочек, сообщается на сайте мэрии Казани.

Самыми популярными на данный период стали имена: Амир, Марк, Тимур, Амелия, Александр, Артем, Арина, Карим, София, Марьям. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Игнат, Радим, Атея, Сафира, Ильзат, Фидан, Амаль, Устинья, Савелий, Алита, Саид, Виринея.

Как сообщает Управление ЗАГС Казани, самыми юными стали родители 18 лет. А самой зрелой матерью стала женщина 46 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 2250 граммов, а максимальный – 5070 граммов.

Всего с 17 по 23 февраля в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали свой брак 218 пар.