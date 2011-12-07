Казань станет лидером по количеству премиальных каршеринговых авто в ПФО

Казань займет первое место по количеству каршеринговых автомобилей бизнес-класса среди городов Приволжского Федерального округа. Компания «Делимобиль» доставит 50 премиальных иномарок в столицу Татарстана, что составит 10% от общего числа машин сервиса. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщил директор по региональному развитию компании Виталий Петровский.

«В Казани будет представлено порядка 50 штук BMW. При этом всего будет 450 машин. Соответственно, 10% от автопарка составят только машины бизнес-класса. Это самый высокий показатель в Приволжском Федеральном округе.То есть в Казани будет в три-четыре раза больше премиальных автомобилей, чем в других городах-миллионниках округа», — сказал Петровский.

Сейчас количество премиальных машин сети каршеринга в других городах ПФО составляет 3% от общего числа. Так, если в Казани представлено 50 машин BMW, то, например, в Самаре и в Нижнем Новгороде их всего десять, подчеркнул спикер.

Высокий спрос на люксовые автомобили каршеринга среди казанцев связан с особым уровнем зрелости местного населения и высокой развитостью города, считает представитель компании. К тому же, столицу Татарстана посещает большое количество туристов, которые охотно используют автомобили сервиса каршеринга.

Более того, активному использованию премиальных авто способствует высокое качество дорог. Поскольку люксовые машины отличаются низкой посадкой, эксплуатировать их на плохом асфальтовом покрытии просто неудобно, отметил Петровский.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Итало-Российской торговой палаты, основателем каршеринговой компании «Делимобиль» Винченцо Трани. Вместе они обсудили развитие сервиса в столице республики.