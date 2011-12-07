5 июня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдёт «Зелёный марафон»

5 июня в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет спортивный праздник «Зеленый марафон». Об этом сообщается на странице парка в Instagram.

Для участия в спортивном празднике необходима предварительная регистрация и медицинская справка. Всего участникам предлагается несколько дистанций на 420 метров, 4,2 км и 10 км. Начало в 9:00.

Также в этот день в лесу для пришедших будут проводиться тренировки, спортивные занятия, научное шоу, экологичные лекции и мастер-классы, викторины, а также детская программа от и музыкальные выступления.

«Праздник проходит во Всемирные день защиты окружающей среды: в этот день вы сможете поучаствовать в посадке зеленых насаждений и внести свой вклад в восстановление природы», — добавили представители парка.