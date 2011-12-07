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Казанцев приглашают на выставку журнала «Сөембикә»

На открытии выставки выступит Государственный камерный хор РТ.

30 мая на набережной озера Кабан около театра имени Галиаскара Камала состоится выставка журнала «Сөембикә» — «Азат хатын».

Журнал «Сөембикә», который издается с 1913 года, ранее имел название «Азат хатын», что в переводе с татарского означает «освобождённая женщина». Отмечается, что каждая представленная обложка является отражением истории республики и всей страны.

«Иллюстрации сменяются фотографиями, а реальные героини приходят на замену нарисованным портретам незнакомых женщин. Но неизменным для „Сөембикә“ всегда остаётся одно: повествование о современной женщине», — рассказали организаторы.

На открытии выставки выступит Государственный камерный хор РТ, под управлением Заслуженного деятеля искусств Миляуши Таминдаровой. Начало в 17:00. Вход свободный.

КВ
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