Казанцы теперь могут сами составить карту осадков и сообщать о погоде в специальном приложении

Жители Казани, с помощью приложения Яндекс и мобильного сайта погоды теперь могут составлять карту осадков и оповещать о дожде других с помощью сообщений. Скоро обновление появится в приложении Яндекс.Погода.

Сообщается, что место, где идёт дождь, любой пользователь Яндекса может отметить на карте. Отметка появится в виде зонтика. Так как данные со спутников имеют свои недостатки, пользователи смогут корректировать информацию об осадках с помощью сообщений.

Чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта.