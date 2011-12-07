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Казанцы теперь могут сами составить карту осадков и сообщать о погоде в специальном приложении

Осадки отмечаются иконкой зонтика на карте.

Жители Казани, с помощью приложения Яндекс и мобильного сайта погоды теперь могут составлять карту осадков и оповещать о дожде других с помощью сообщений. Скоро обновление появится в приложении Яндекс.Погода.

Сообщается, что место, где идёт дождь, любой пользователь Яндекса может отметить на карте. Отметка появится в виде зонтика. Так как данные со спутников имеют свои недостатки, пользователи смогут корректировать информацию об осадках с помощью сообщений.

Чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта.

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