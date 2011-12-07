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Летом в Казани вновь заработают мотобригады фельдшеров

Бригады будут выезжать на вызовы с 1 июня.

В Казани с 1 июня фельдшеры Казанской станции скорой помощи начнут приезжать на вызовы на мотоциклах, сообщает страница станции в Instagram.

В посте говорится, что мотобригада скорой будет также состоять из фельдшера и водителя.

Сообщается, что мотобригады отличаются своей мобильностью. Они смогут прибывать на вызовы в течении двух минут. Ситуации, в которых бригада сможет оказать помощь могут быть разными – от случая ДТП до удара электрическим током.

КВ
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