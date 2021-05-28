От техасского брискета до индийского боула: что представят казанские кафе на «Гриль-фесте»

Фестиваль пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу 29 и 30 мая с 12.00 до 20.00. Свои блюда представят 15 заведений общепита Казани. Отдельно будет развернута чайная зона, зона мастер-классов и музыкальных выступлений. Вход на праздник бесплатный. Цены на блюда можно узнать в Instagram-аккаунтах заведений.

Brew Barrel — одна из двух техасских коптилен в городе

Бар-пивоварня с собственной техасской коптильней готовит брискеты, рваное мясо, копчёные ребра и стрит-фуд. Их фирменный продукт — это копченый брискет из говяжьей грудинки.

«Мясо очень долго томится при низких температурах и после этого отдается гостям уже в готовом виде — копчёно-томлёная говядина. На выезде это будет наше основное блюдо, потому что по нему нас знают люди, а те, кто не знает, соответственно, узнают», — рассказали в заведении.

В Brew Barrel отмечают, что в городе всего два заведения, которые готовят такое блюдо — причем второе поставляет его и в другие бары. На фестивале также будет представлена рваная свинина — разорванное по волокнам копченое мясо и два вида бургеров: с этой же свининой и фирменный классический бургер.

Gazon Cafe и их такос, мексиканские бургеры и бурито-дог

Gazon Cafe представит на «Гриль-фесте» блюда из мексиканской кухни. В заведении рассказали, что на фестивале установят большой гриль на дровах, на котором и будет готовится мясо. Заведение планирует подавать такос с соусом чили кон карне из говядины.

Также будут мексиканские бургеры, где вместо булочек — тортильи. Блюдо полностью завернуто в лепешку, сверху сырная шапочка, внутри мраморная говядина, соус айоли из солёных огурчиков и домашнего майонеза, листья салата, томаты, карамелизированный лук и соус сальса.

Кроме того, будет представлен бурито-дог. Это завернутая в тортилью домашняя купата из утки, сушеный лук, листья салата, томатная сальса и карамелизированная сладкая кукуруза.

Кураж Бомбей и индийская шаурма

Кураж Бомбей на «Гриль-фесте» будет представлять блюда индийской кухни. Это инди-боулы и вариант шаурмы «кати-ролл», в котором используется пшеничная лепешка паратха.

Боулы (от английского bowl — чаша, миска) представляет из себя миску, наполненную различными ингредиентами. Основу боула в исполнении кафе составит рис с кокосом, остальные элементы индийской кухни добавляются исходя из того, что будет использовано — курица, креветки или сыр. Могут быть добавлены свекольная райта (свекла с кефиром), жареный нут и салатный микс.

Фуд-трак Vario Pizza и неаполитанская пицца

Vario Pizza на фестиваль обещает поставить свой фуд-трак, внутри которого установлена полноценная дровяная печь. Как рассказали в заведении, они готовят очень приближённую к неаполитанской пиццу. Есть классическая «Маргарита», пицца с курицей и грибами, ассорти. В качестве добавок используется перец халапеньо и ананасы.

В состав неаполитанской пиццы входят классические продукты и тонко раскатанное тесто. Но готовится это блюдо исключительно в дровяной печи — в этом ее главный секрет и особенность. Примечательно, что в самом Неаполе готовка пиццы — исключительно мужская работа, а семейные рецепты передаются от отца к сыну.

Tawooks — халяль, кебаб, айран и пахлава

Кафе Tawooks предлагает халяль-блюда, приготовленные на мангале. На фестивале будут классические для Казани кебабы из курицы и говядины, айран собственного приготовления и пахлава. Также будет представлен кёфте-бургер.

Если кебаб уже стал привычным блюдом для гастрономической столицы (в Tawooks, кстати, используют кусковое мясо - шашлык), то кёфте-бургер не настолько раскручен. Вообще, кёфте — это турецкие мясные котлеты из говяжьего фарша.

От привычных их отличают особый набор специй и тот факт, что к мясо отдельно добавляется жир, в качестве которого может использоваться, в том числе, и бараний курдюк.