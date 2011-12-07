«Восставшая Мухаммадия»: в Казани представили отреставрированное медресе 19 века

В Казани представили реконструированное медресе «Мухаммадия», построенное ещё в 1882 году отцом видного татарского просветителя Галимжана Баруди. Благодаря ему это учебное заведение стало известно не только среди татар, но и среди других тюркских народов. Старинное здание сильно обветшало, в 2020 году было принято решение о его восстановлении.

«Соблюдая все каноны реставрации, все исторические аспекты. В период подготовки проектной документации проводилось очень серьезное научное исследование. Мы очень сдержанно подошли и к фасадным решениям, и к реставрации непосредственно этих зданий. Дух места, исторический дух сохранился», — заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Первоначально было одноэтажное здание, но со временем были построены второй и третий этажи. Затем был сооружен трехэтажный пристрой, а в 1909 году к «Мухаммадие» перешло одноэтажное здание Сагитовского медресе, расположенное по соседству. Оба здания уже тогда были в плачевном состоянии и значительно утратили свои архитектурно-исторические черты. Тем не менее, тогда их удалось отреставрировать.

В прошлом году начались ремонтно-реставрационные работы в здании медресе. Было заменено огромное количество деталей. На его реконструкцию ушло 200 млн рублей. Однако строителям удалось сохранить основу объекта.

«Все стены оригинальные. Была проделана колоссальная работа: укрепление фундамента, и балки уже прогнили — все это менялось. Но стены, кирпичи — все осталось как было. Можно сказать, что это оригинальное здание после ремонта. Она еще 200 лет до следующего ремонта спокойно простоит!» — сообщил муфтий Татарстана, директор медресе Камиль хазрат Самигуллин.

В некоторых помещениях старинную кирпичную кладку не стали закрывать. В других сохранились старинные кирпичные печи.

Сейчас в медресе идет учебный процесс — обучаются 1 200 человек по 56 предметам на татарском и арабском языках. Занятия ведут 28 преподавателей. Планируется, что в 2022 году медресе получит статус высшего учебного заведения.

«Казанские ведомости» ранее писали о том, какие исторические здания в Казани ждёт реконструкция. Проекты реконструкции, например, разрабатываются для мечети Иске-Таш и гимназии Мануйловой.