В Казани на Кремлевской набережной появится инсталляция «Речные ворота». Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

«"Речные ворота» располагаются на градостроительных осях города, где были исторические связи города и реки. Инсталляция представляет собой две стелы, оснащенные аудио дорожкой и подсветкой, и «окно» на воду в виде мини-балкончика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аудио-инсталляция будет создана совместно с фондом поддержки современного искусства «Живой город» и Национальной библиотекой РТ. К ней планируется также аудио-спектакль променад, основанный на документальных историях о горожанах и реке.

«"Речные ворота» реализуются в рамках Стратегии реки Казанки. Первая очередь стратегии включила экстрим-парк «Урам» и набережные от Кировской дамбы до Кремлевского моста и от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум», — сообщили в фонде.