Самому юному кандидату на пост председателя Комитета молодежи в Казани лишь 12 лет

В Казани завершился отбор кандидатов на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполкома города. В финал вышли шесть из 80 претендентов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Практика проведения открытых отборов себя оправдывает — в последнее время у нас в команде появилось много молодых талантливых коллег. Это говорит о том, что социальные лифты работают», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. После он предложил провести финал кадрового отбора онлайн и учесть при подведении итогов результаты народного голосования.

Стартовал отбор претендентов 3 июня, а завершился — 21 июня. За этот период заявки поступили от 37 женщин и 43 мужчин. Самому юному кандидату на пост председателя Комитета молодежи в Казани исполнилось лишь 12 лет, самому опытному — 51 год. Также желание стать председателем комитета изъявили участники из Хабаровска, Ижевска, Мурманска, Сургута, Москвы и даже США. Почти у всех претендентов есть стаж работы.

В финале, который состоится на текущей неделе, кандидаты презентуют свои проекты и представят резюме мэру.