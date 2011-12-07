Разгар ягодного лета в Казани: что пользуется спросом на рынке «витаминных» предложений

В числе самых популярных ягод, традиционно пользующихся наибольшим спросом, смородина. Наиболее ходовая — черная, и разброс цен на нее довольно большой: от 180 до 250 рублей за килограмм. Разумеется, в зависимости от качества, размера и состояния ягод. За крупные блестящие плоды черной смородины просят максимальную цену — 250 рублей. Более мелкую и слегка помятую, на варенье, можно приобрести и за 180. Предложений белой и красной смородины совсем немного — товар не особо ходовой, так что эту ягоду продавцы готовы отдать по 100 и даже по 80 рублей за кило.

Удивительно, но все еще довольно много в продаже земляники садовой, в просторечии именуемой клубникой. Да, в основном эта ягода на грядках в садах уже закончилась, но, как всегда, есть любители поздних ремонтантных сортов — вот они-то сейчас и в фаворе. Однако их предложение дороже. Если в разгар земляничного сезона королеву ягод можно было купить по 200 рублей за кило, то теперь меньше, чем за 300 рублей, не отдадут, а то и 350 попросят — за очень уж отборную.

У малины тоже довольно короткий сезон, поэтому цена ягоды подросла с прежних 250 — 300 рублей за килограмм до 400.

Чернику на Московском рынке предлагали по 300 рублей, голубика дороже ровно в два раза — за нее просят 600 рублей. Но традиционно бьет рекорды по цене наиболее редкая и оттого дорогая ежевика — по 800 рублей за кило. Однако и эта недешевая ягода пользуется устойчивым спросом у покупателей.

Замечена в рядах и еще одна редкая и даже экзотическая для наших мест ягода — шелковица. По виду напоминает ежевику.

— Но на вкус гораздо слаще, — тут же добавляет продавец редкого сезонного товара. Цена предложения дня — те же 800 рубчиков за кило.

Наши корреспонденты приметили и еще одну довольно редкую ягоду: черный крыжовник. Мы привыкли к зеленым полосатым или красным сортам. А тут сразу даже и не поймешь, что за ягода. Впрочем, цена крыжовника — черного снаружи, сладкого внутри, вполне себе приемлема — 250 рублей за килограмм.

А вот что действительно непривычно видеть в ягодных рядах рынка в разгар лета — так это созревающую поздней осенью клюкву. Но и она есть в продаже! И относительно недорого для времени, нехарактерного для нее: 400 рублей за килограмм.

Ну и, наконец, подоспело время для нашей местной вишни. Почем она? Разброс цен тоже широк: от 100 до 200 рублей. Как вы уже, наверное, поняли, за 100 рублей предлагают вишню мелкую. Кстати, спецкоры «КВ» невольно стали свидетелями любопытной картинки, связанной с вишней. Традиционно считается, что наиболее вкусная — владимирская вишня. Поэтому у некоторых продавцов это так и указано на самодельных картонных ценниках: «владимирская».

На что опытная бабуля-продавец в соседнем ягодном ряду с сомнением качает головой:

— Я владимирской тоже торговала, но она уже закончилась, поэтому у меня ее и нет. А написать-то что угодно можно. Кто проверит-то? Да и как? — машет она пессимистически рукой.

Тем временем вместе с вишней пока можно приобрести и схожую ягоду — черешню. Крупные привозные плоды предлагают по цене от 220 до 270 рублей за кило.

И, наконец, продолжает дешеветь другая ягода — большая и полосатая. Средняя цена арбузов понизилась до 35 рублей за кило. Дыни обойдутся дороже — в 65 рублей за тот же килограмм.

Лето нынче выдалось жаркое и сухое, не грибное. Поэтому на Московском рынке мы увидели в продаже пока лишь один вид грибов — призывно желтого цвета лисички по цене 300 рублей за килограмм лесного деликатеса. Хотя уже на подходе, как свидетельствуют знатоки тихой охоты, маслята. Будем надеяться, скоро и они появятся на уличных прилавках казанских рынков.