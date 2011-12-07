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В Казани будет частично закрыт участок дороги по улице Маршальской

Движение будет ограничена до конца лета.

В Казани будет частично ограничено движение на участке дороги по улице Маршальской до конца лета, сообщается на сайте мэрии Казани.

«С 31 июля по 31 августа будет не доступен для движения участок по улице Маршальской возле дома № 3б и по улице Дачной возле дома № 1», — говорится в сообщении.

Движение ограничат в связи с перекладкой тепловых сетей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани до осени продлили ограничение движения по улице Альберта Камалеева.

КВ
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