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В Казани из-за строительства метро перекроют улицы Айтматова и Фучика

Ограничение будет действовать до 24 августа.

В Казани из-за строительства метро будет перекрыт проезд по улице Чингиза Айтматова, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Движение будет ограничено до 24 августа, а до 31 августа будут перекрыты участки у дома № 1 по улице Чингиза Айтматова и возле строения № 90б по улице Юлиуса Фучика.

Ограничения связаны с работами по строительству участков метро.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани продлено ограничение для автомобилей по улице Альберта Камалеева до 30 сентября. Это связано с проведением строительных работ второй линии казанского метрополитена.

КВ
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