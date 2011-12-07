В Казани из-за строительства метро перекроют улицы Айтматова и Фучика

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В Казани из-за строительства метро будет перекрыт проезд по улице Чингиза Айтматова, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Движение будет ограничено до 24 августа, а до 31 августа будут перекрыты участки у дома № 1 по улице Чингиза Айтматова и возле строения № 90б по улице Юлиуса Фучика.
Ограничения связаны с работами по строительству участков метро.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани продлено ограничение для автомобилей по улице Альберта Камалеева до 30 сентября. Это связано с проведением строительных работ второй линии казанского метрополитена.