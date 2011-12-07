В Кировском районе Казани школа, техникум и ряд домов на сутки останутся без воды

В Кировском районе Казани на сутки отключат воду в школе, техникуме и нескольких домах. Причиной временных неудобств называют подключение двух водопроводов.

Таким образом, воду отключат в домах по адресам: ул. Гладилова, №24 (школа № 81), 26, 28/5, 32, 35, ул. Энгельса, №5/28, а также №7 корпуса 1, 2, 3, 5; 12 (техникум), 14, 15, 16а, 16б, 17, 19, 20. Отключение будет произведено с 9 утра 29 июля, по 9 утра 30 июля.

Также в доме №8 по улице Гаяза Исхаки подача воды будет прекращена 28 июля с 9 утра и до 6 утра.

Заявку на подвоз воды можно оставить по номеру +7(843)231-62-60.