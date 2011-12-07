В Казани состоится отбор на чемпионат мира по брейк-дансу

В предстоящие выходные, 29–30 августа, в столице Татарстана пройдет «Break& Travel 3» — всероссийский отбор на один из крупнейших международных чемпионатов по брейк-дансу во Франции — HIPHOPSESSION, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Показать свое мастерство в Казань приедут более 800 танцоров из 40 регионов страны. Победители получат звание чемпионов России, а вместе с ним — и заветную путевку на престижный международный турнир.

Отборочные соревнования пройдут 29 августа на территории Молодежного экстрим-парка «УРАМ» с 10.00 до 21.00. Основные соревнования развернутся 30 августа во Дворце единоборств «АК БАРС», с 15.00 до 20.00.