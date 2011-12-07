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В казанском поселке Залесный открывается новый детский сад

Новое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на прием 340 детей.

Новый детский сад «Алтын хыял», построенный в пригороде Казани – поселке Залесный, получил заключение Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан о соответствии и готовности к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Новое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на прием 340 детей. На прилегающей территории созданы прогулочные площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка. В рамках благоустройства посажены деревья и кустарники, устроен газон.

Детский сад в Залесном построен в соответствии с программой национального проекта «Демография».

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