В казанском поселке Залесный открывается новый детский сад

Новый детский сад «Алтын хыял», построенный в пригороде Казани – поселке Залесный, получил заключение Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан о соответствии и готовности к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Новое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на прием 340 детей. На прилегающей территории созданы прогулочные площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка. В рамках благоустройства посажены деревья и кустарники, устроен газон.

Детский сад в Залесном построен в соответствии с программой национального проекта «Демография».