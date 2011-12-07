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Завтра на Большом Казанском кольце пойдут трамваи

Новые трамваи оснащены системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, наружной системой видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга ситуации на дороге.

Завтра, 29 августа, состоится торжественный ввод в эксплуатацию участка дорожной сети Большого Казанского кольца. В состав этой трассы войдет и самый длинный трамвайный маршрут в России – его длина составляет 34 километра. Пассажиров маршрута-рекордсмена будут обслуживать трамваи нового поколения - полностью низкопольные трамваи 71-911 «City Star», сообщает пресс-служба «ПК Транспортные системы».

Новые трамваи оснащены системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, наружной системой видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга ситуации на дороге. 

Производители отмечают основные преимущества этого вида электротранспорта: тихий и плавный ход, маневренность, просторный салон, комфортные сидения, мультимедийный комплекс, а также USB-розетки для зарядки мобильных гаджетов. 

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