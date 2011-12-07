В центре Казани обнаженная девушка устроила фотосессию с доберманами

В центре Казани, возле ТЦ KazanMall была замечена фотосессия с обнаженной девушкой в главной роли. Видео разлетелось по соцсетям и аккаунтам Инстаграма.

Девушка фотографировалась в белье и без на глазах у прохожих, в том числе детей. Также участниками съемки стали два добермана, с которыми она позировала.

На видео, которое снимали знакомые девушки, они отметили героиню съемки. Девушка, которая в Инстаграм позиционирует себя как «мать бизнес-нумерологии», также прокомментировала реакцию соцсетей на нее.

«Я так или иначе являюсь ОТРАЖЕНИЕМ. И другие для меня тоже. И если ребят из пабликов на меня бомбит, значит у меня получилось попасть в яблочко их страха „МНЕ СТЫДНО БЫТЬ НАСТОЯЩЕЙ“ и пусть теперь живут с этим», — написала она в своем аккаунте (орфография и стилистика автора сохранены — прим. Ред.)

На одном и кадров она читает цитату их книги Андрея Курпатова «Красная таблетка», которая гласит, что никто не должен жертвовать своей свободой, даже если она идет вразрез с общественным мнением.