В Казани появился бульвар с торшерами и удобными диванами

Это не описание дизайнерской гостиной, а ландшафтная архитектура нового бульвара на улице Фучика. Корреспонденты «Казанских ведомостей» полюбовались островком столичного шика, расположенным в отдаленном спальном районе столицы РТ.700 метров яркой, необычной пешеходной ленты: с одной стороны выложенная брусчаткой дорожка для пеших прогулок, с другой - для велосипедных поездок, покрытая мягким асфальтом. По всей протяженности островки для детских игр, спортивные пятачки для ребят постарше и взрослых, зоны отдыха для всех, кто решил просто расслабиться. Такой стала транзитная пешеходная дорожка, соединяющая Азино-2 и улицу Фучика.- Живу в 143-м доме по улице Фучика и каждый день отвожу внучку в 144-ю школу, - рассказывает местная жительница Анна Федоровна. - В прошлом году у нас с Ксюшей дорога до школы и обратно была самой нелюбимой: тротуары разбитые, вид унылый. А сейчас, после того как произошли эти колоссальные перемены, лучшего места для прогулок у нас нет. Теперь стараемся из дома выйти на 10 минут пораньше, чтобы немного позаниматься на тренажерах, а после уроков не торопимся домой - играем на здешних детских площадках, пока не устанем и не проголодаемся.Маленькой Диле чуть больше года, и сейчас она делает свои первые, еще неуверенные шаги. Девчушке повезло, что именно к этому событию в ее недавно начавшейся жизни построили замечательный бульвар с безопасными горками, качелями, с деревянными покрытиями. Гулять здесь с мамой одно удовольствие.- Раньше я вряд ли отпустила бы дочку на тротуар, - говорит мама Дили. - Были тут сплошные колдобины, ямы, крупные камни, того и гляди ребенок споткнется и ушибется. Сейчас Диля самостоятельно осваивает пространство. Даже если упадет, не страшно, потому что не будет больно.Автор проекта - заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова. Новый бульвар удачно связывает в единую композицию стоящие вдоль него дома. Площадка с уличными тренажерами организована рядом с дворовым футбольным полем, экстрим-площадка для детей, выполненная из цельных кусков бревна, оборудована по соседству со школой. И даже фасады домов, выкрашенные этим летом в ходе капитального ремонта, перекликаются с цветами, использованными в оформлении бульвара. Милые мелочи в отделке фасадов в виде нарисованных кошек, птиц, раскрытых окон сейчас выполняют функцию навигатора. Даже если не знаешь номер дома, можно найти его по картинке. Удобно для детей и гостей.Особая атмосфера окутывает бульвар с наступлением темноты. Автор проекта уделила много внимания освещению. Уличные фонари в виде гигантских торшеров, невысокие прожекторы, установленные в круг и освещающие деревья и кустарники, гирлянды фонарей, которыми увешана пергола. Все эти светильники дают рассеянный мягкий свет, создают игру теней - очень красиво, признают местные жители.Отдельная история - озеленение. До переделки здесь росли деревца, пробившиеся на свет сами. Некоторые озеленители оставили, приведя в порядок, но большую часть деревьев и кустарников посадили заново. В основном это липы и рябины, а также декоративные кустарники. - Кроме слов благодарности нам нечего сказать, - говорит Виталий Подваганович, который проживает в этом районе больше 30 лет. - Очень красиво и уютно стало у нас. Есть где с женой в свободное время погулять.С этим мнением солидарны и супруги Гайнуллины. По признанию пенсионеров, жизнь их сейчас большей частью проходит здесь.- Утром мы с Фатимой проходим весь бульвар два раза, затем останавливаемся возле уличных тренажеров и занимаемся там примерно час, - рассказывает Джавдат абый. - Потом домашние дела, небольшой отдых и после вечерний неторопливый променад. Жена может с подружками посидеть на диванах, поболтать, а я с соседом в шашки партию сыграть или о политике поговорить. Не знаю, что будем делать в холода, но точно дома сидеть не станем, пойдем на бульвар.КстатиПроект благоустройства бульвара на улице Фучика проведен в рамках республиканской программы развития общественных пространств. В его основу легла концепция «Добро пожаловать домой!» Общая протяженность - 700 метров, стоимость благоустройства - 103 млн рублей. При проведении работ были отремонтированы прилегающие к бульвару многоэтажные дома, а также тепловые и газовые сети.