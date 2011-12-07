Казань вышла в финал гостиничной премии в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»

Казань активно участвует в федеральных грантовых программах по развитию внутреннего туризма, причем успешно. Подтверждением чему стал выход столицы Татарстана в финал Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». У столицы республики неплохие шансы победить в этом грантовом конкурсе. По итогам народного голосования Казань уверенно заняла первую строчку, опередив другого конкурсанта более, чем на 200 голосов. Сейчас у Казани — 365 голосов, у Санкт-Петербурга 160 голосов. Такие подробности конкурса сообщила в ходе состоявшегося сегодня делового понедельника директор по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

Во втором этапе достижения в гостиничном деле будет оценивать жюри профессионалов.