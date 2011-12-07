Казанские автобусы украсила туристическая айдентика

Айдентику нескольких казанских компаний нанесли на пассажирские автобусы Казани, рассказала в ходе делового понедельника в городской мэрии директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По словам чиновницы, договоры о размещение айдентики решили заключить некоторые сувенирные магазины, организации по прокату электросамокатов, а также издательский дом.

Также Дарья Санникова сообщила о планах присоединиться к платформе RussPass, созданной по инициативе московских властей.