Пассажиропоток казанского аэропорта нынешним летом уменьшился в два раза

В течение летних месяцев пассажиропоток, прошедший через международный аэропорт «Казань» снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рассказала в ходе делового понедельника в городской мэрии директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Таким образом, за лето через казанский аэропорт прошло примерно 540 тысяч пассажиров. На данный момент постепенно восстанавливается международное авиасообщение, в частности, из Казани летают регулярные рейсы в Турцию.