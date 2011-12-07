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Пассажиропоток казанского аэропорта нынешним летом уменьшился в два раза

Причиной тому стали ограничения, вызванные санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и мире.

В течение летних месяцев пассажиропоток, прошедший через международный аэропорт «Казань» снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рассказала в ходе делового понедельника в городской мэрии директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Таким образом, за лето через казанский аэропорт прошло примерно 540 тысяч пассажиров. На данный момент постепенно восстанавливается международное авиасообщение, в частности, из Казани летают регулярные рейсы в Турцию.

КВ
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