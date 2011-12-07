Туристы Казани стали чащи выбирать квартиры и дома

В связи с пандемией отмечено изменение предпочтения гостей Казани при выборе своего временного места проживания. Туристы стараются не только ходить по безлюдным экотропам экологических маршрутов Татарстана, но и жить в местах, максимально сокращающих возможные контакты с посторонними. Так, по данным комитета по туризму исполкома Казани, этим летом вырос спрос на аренду квартир и домов вместо привычных гостиниц. Вместе с минимальным общением у квартир и коттеджей есть еще одно преимущество: готовить еду можно дома, избегая посещения многолюдных кафе, столовых и ресторанов. Плюс несомненная экономия в общих затратах в поездку на питание.