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Туризм в Казани: пандемия сделала поездки делом чисто семейным

Наиболее сильный удар ограничения, связанные с коронавирусом, нынешним летом нанесли сфере туризма. Не избежала этого и Казань.

Турпоток в столицу Татарстана, традиционно очень высокий особенно летом, в сезон отпусков, упал вдвое. Такие данные привела сегодня в своем докладе на деловом понедельнике в мэрии Казани директор по развитию туризма Дарья Санникова.

Она отметила произошедшие предпочтения туристов, приезжающих в Казань. Люди стремятся не объединяться в традиционные большие группы для поездок, предпочитая отправляться в отпуск семьей или небольшими группами знакомых между собой. При этом туристы все чаще выбирают такие направления, как экотуризм, стараясь по возможности избегать крупного скопления людей.

КВ
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