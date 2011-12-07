Туризм в Казани: пандемия сделала поездки делом чисто семейным

Турпоток в столицу Татарстана, традиционно очень высокий особенно летом, в сезон отпусков, упал вдвое. Такие данные привела сегодня в своем докладе на деловом понедельнике в мэрии Казани директор по развитию туризма Дарья Санникова.

Она отметила произошедшие предпочтения туристов, приезжающих в Казань. Люди стремятся не объединяться в традиционные большие группы для поездок, предпочитая отправляться в отпуск семьей или небольшими группами знакомых между собой. При этом туристы все чаще выбирают такие направления, как экотуризм, стараясь по возможности избегать крупного скопления людей.