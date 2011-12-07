В Казани за лето на пляжах спасли 11 человек

В Казани за лето 2020 года на пляжах спасли 11 человек, сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«Благодаря работе спасателей было спасено 11 человек, в том числе пять детей, оказана первая помощь 119 отдыхающим», — уточнили в ведомстве.

Всего на муниципальных пляжах этим летом дежурили 65 спасателей.

Однако не обошлось и без смертельных случаев: в Казани утонули 18 человек, один из них ребенок — на муниципальном пляже.

«Это первый несчастный случай на городском пляже за последние 10 лет. Спасатели до приезда бригады скорой медицинской помощи провели все мероприятия по поиску и оказанию первой помощи ребенку. Действия спасателей следственными органами оценены как правильные», — рассказали в пресс-службе.