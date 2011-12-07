Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Внезапные проверки пожарной безопасности в Казани возобновятся

Все муниципальные учреждения Казани пройдут проверку до 15 декабря.

В столице Татарстана вновь будут проводиться внезапные проверки организацией на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщил в ходе делового понедельника в городской мэрии заявил начальник управления гражданской защиты исполкома Фердинант Тимурханов.

В частности, до 15 декабря во всех муниципальных учреждениях города планируется проверка соблюдения противопожарного режима. В каждой городской организации рекомендуется провести соответствующие тренировки.

 

КВ
Лента новостей