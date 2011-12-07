Внезапные проверки пожарной безопасности в Казани возобновятся

В столице Татарстана вновь будут проводиться внезапные проверки организацией на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщил в ходе делового понедельника в городской мэрии заявил начальник управления гражданской защиты исполкома Фердинант Тимурханов.

В частности, до 15 декабря во всех муниципальных учреждениях города планируется проверка соблюдения противопожарного режима. В каждой городской организации рекомендуется провести соответствующие тренировки.