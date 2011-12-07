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Из Казани в Стамбул запустили новые авиарейсы

Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Из Казани в Стамбул запустили дополнительные авиарейсы, сообщает казанский аэропорт.

Так, авиакомпания «Северный ветер» будет выполнять полеты три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Казани запланирован на 10.30, приземление в аэропорту Стамбула в 14.15 (время в пути 3,5 часа).

27 октября дополнительный авиарейс из Казани в Стамбул также запустили Turkish Airlines. Дневные рейсы осуществляются по вторникам и субботам. Вылет из Казани — в 16.30, прибытие в Стамбул — в 20.30. 

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