Экология города зависит от каждого мусорного ведра

О вступивших в силу изменениях в законодательстве РФ рассказал заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин. Для того чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, закрыть несанкционированные навалы мусора, сократить объемы образования отходов, в России с 2019 года стартовал федеральный проект «Экология». В его рамках в Татарстане разработана территориальная схема обращения с отходами. Казань вместе с 21 муниципальным районом республики вошла в состав западной зоны, которую будет обслуживать ООО «УК ПЖКХ», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.«Территориальная схема предусматривает развитие необходимой инфраструктуры обращения с отходами, организацию 100-процентного сбора, вывоза, а также эффективной и безопасной утилизации отходов, - рассказал Искандер Гиниятуллин. -Важно, что в федеральном законе прописана обязанность каждого образователя отходов иметь договор на вывоз мусора с региональным оператором. В свою очередь и у регионального оператора должны быть договоры на обезвреживание и захоронение отходов».В Казани сохранится существующая схема сбора и вывоза отходов, состоящая из двух этапов. Сначала мусоровозы везут отходы с контейнерных площадок на мусороперегрузочные станции, расположенные на улицах Родины и Васильченко. Здесь отходы сортируются, крупный мусор измельчается, неотсортированные остатки прессуются и направляются на полигон «Восточный» и полигон на улице Химической.Искандер Гиниятуллин добавил, что к 2022 году планируется построить экотехнопарк с современной автоматической мусоросортировочной станцией и производственными линиями, перерабатывающими широкий спектр вторсырья. К этому времени в западной зоне должен быть построен завод для термического обезвреживания оставшихся после сортировки отходов. Наличие этапа сжигания мусора является обязательным требованием для создания соответствующей инфраструктуры.Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что количество мусора с каждым годом увеличивается, меняется его морфология. «Ничего нового мир не придумал, поэтому завод - это второй этап. Прежде всего необходимо повысить культуру мусорообразования среди жителей Казани. Это экология, это наш завтрашний день. Нет ни одного человека, которого это не касается, причем вне зависимости от того, поддерживает ли он инициативы руководства, чиновников. Здесь нет ни чиновников, ни оппозиции, мы все равны, мы все - казанцы. Мы все хотим жить в экологически чистом городе, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили в чистом городе. Мы все в равной степени ответственны перед завтрашним днем и экологией нашей столицы. Нам предстоит большая дорога, мы взялись за тяжелую работу, но, надеюсь, вместе ее осилим», - прокомментировал Ильсур Метшин.Искандер Гиниятуллин напомнил депутатам о пилотном проекте по внедрению раздельного сбора мусора, начатом летом прошлого года в Авиастроительном районе. «Проект показал свою жизнеспособность и, самое главное, подтвердил вовлеченность и заинтересованность горожан в раздельном сборе отходов, - рассказал заместитель руководителя исполкома. - Создание необходимых условий для раздельного сбора мусора, образовательные программы в школах и детских садах, проводимые экологические рейды и мероприятия по сбору вторсырья дают свой результат. Сегодня перевозчик отходов и УК Авиастроительного района фиксируют значительные изменения в морфологическом составе вывозимых отходов. Так, на старте проекта извлекалось 7 - 10% вторичных ресурсов, пригодных для переработки. Сегодня из этих контейнеров извлекается не меньше 20 - 25% перерабатываемых отходов».В Казани насчитывается 263 контейнерные площадки на придомовых территориях и 431 - в индивидуально-жилом секторе. Согласно законодательным изменениям обязанность по их содержанию возлагается на муниципальное образование. Контейнерные площадки, входящие в состав общего имущества многоквартирных домов, должны содержаться управляющими организациями. Площадки, принадлежащие иным собственникам, должны содержаться за счет собственников земельных участков. Мэр Казани отметил важность и сложность обсуждаемого вопроса. «В течение года мы будем часто возвращаться к этой теме, собираться, советоваться, приглашать экспертов, проводить выезды, в том числе депутатских комиссий, встречаться с представителями бизнеса. Мы в начале пути, несмотря на то что мир давно уже все придумал и эту дорогу прошел. И не было ни одного города, который бы по щелчку пальца организовывал такую большую работу», - подчеркнул Ильсур Метшин и добавил, что только при системной работе и взаимодействии, изучении лучшего опыта, работе на всех уровнях - не только власти, бизнеса, ЖКХ, надзорных органов, но и в воспитании населения - можно добиться успеха в этом деле.