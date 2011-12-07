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В Казани водитель грузовика, припаркованного на автобусной полосе, получил штраф

ГИБДД провели очередной рейд против водителей, нарушающих правила движения по полосе общественного транспорта.

В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд против водителей, нарушающих правила движения по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба АТП РТ.

В ходе рейда, был оштрафован водитель большегруза, бросивший свое транспортное средство на автобусной полосе между остановками «10-й микрорайон» и «улица Академика Завойского».

«В 14.45 прибыл эвакуатор, приступили к погрузке автомобиля и отправке на штрафстоянку. Большегруз на автобусной полосе — это нарушение! Он мешает работе общественного транспорта. Автобусы вынуждены объезжать брошенную машину… Пока шла погрузка, прибежал водитель большегруза. Ему выписали штраф», — отметили в ведомстве.

По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, наблюдается положительная динамика: на автобусных остановках реже парковать автомобили, однако, транспортные средства теперь оставляют на автобусных полосах, и чаще всего, это большегрузы.

КВ
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