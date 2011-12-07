«Гриль-фест» в Казани: мясо на огне и бесплатные мастер-классы

На «Гриль-фесте» сегодня можно попробовать мексиканские бургеры в тортильи, копченое мясо, индийскую и другие кухни. Фестиваль в гастрономической столице России столицы объединяет многие кухни и проходит под открытым небом.

Работали на фестивале зоны бесплатных мастер-классов по готовке на огне. Например, в первый день — сегодня прошёл мастер-класс по жарке броколли. Помимо прочего состоялись и другие активности от татарстанских брендов. В программе также были выступления творческих коллективов и авторская музыка.

«Мы, Gazon Cafe, участвуем в фестивале уже не первый год. Мы готовим на гриле котлеты из премиальной телятины в мексиканской тортилье по нашему рецепту. Очень жарко, очень много еды, очень много угля, дров», — охарактеризовали фуд-фестиваль в заведении.

На празднике было очень много посетителей. И главное, что цены на блюда, несмотря на выезд, не отличались от цен в самих заведениях. Правда, немного некомфортной оказалась погода — повара жаловались, что им тяжело работать под солнцем около открытого огня.

«Я очень рада, что наконец-то появилась Гильдия поваров.Они у нас очень талантливые, очень вкусно готовят, но себя презентовать, к сожалению, многие не умеют и стесняются. Важно, чтобы, когда [горожане] говорили про ресторан, знали, какой повар там работает.Шли не на ресторан, не на еду, а шли на повара. Мне хочется, чтобы каждый год появлялись новые звёзды среди поваров», — поделилась блогер Лейла Бахмутова, которая посетила первый день фестиваля.

Завтра «Гриль-фест» продолжится. Кстати, все его мастер-классы от Гильдии поваров РТ проходят бесплатно. Завтра посетителей научат, как готовить грузинский тёплый салат, купаты из судака, сыр халуми на гриле, стейк и шашлык из рыбы с горячим овощным салатом. Стартуют они в 13.00.