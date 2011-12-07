Вакцинацию в Казани хотят сделать доступнее: прививочные пункты могут открыться у станций метро

В Казани рассматривается возможность открыть пункты вакцинации возле станций метро, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, пока к информации об этом нужно относиться с определённой степенью вероятности, потому что механизмы вакцинации ещё не до конца организованы. «Есть чёткое намерение, чтобы население могло прививаться даже в момент похода на работу или ухода с рабочего места» — добавил Жаворонков.

Сообщается, что в связи с началом дачного сезона, медики объезжают садоводческие товарищества и предлагают дачникам сделать прививку.

На данный момент в Татарстане работают 153 пункта вакцинации. Прививку от коронавируса сделали более 348 тыс. жителей республики.