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Вакцинацию в Казани хотят сделать доступнее: прививочные пункты могут открыться у станций метро

Медики объезжают садоводческие товарищества, чтобы дачники тоже могли сделать прививку.

В Казани рассматривается возможность открыть пункты вакцинации возле станций метро, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, пока к информации об этом нужно относиться с определённой степенью вероятности, потому что механизмы вакцинации ещё не до конца организованы. «Есть чёткое намерение, чтобы население могло прививаться даже в момент похода на работу или ухода с рабочего места» — добавил Жаворонков.

Сообщается, что в связи с началом дачного сезона, медики объезжают садоводческие товарищества и предлагают дачникам сделать прививку.

На данный момент в Татарстане работают 153 пункта вакцинации. Прививку от коронавируса сделали более 348 тыс. жителей республики. 

КВ
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