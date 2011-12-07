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RASA и артисты казанского лейбла Yummy music выступят на городском школьном выпускном

Праздник организован для 6099 выпускников в этом году.

На территории стадиона «Ак Барс Арена» пройдёт общегородской школьный выпускной, на котором будут присутствовать 6099 выпускников из 191 образовательного учреждения города. Начало праздника в 18:00, сообщается на сайте мэрии Казани.

На мероприятии выступят представители местной инди-сцены от лейбла Yummy music — Ilgiz и «Оммаж», рэп-исполнитель Enaecash. Хэдлайнерами фестиваля станут певец и блогер Ваня Дмитриенко и музыкальная группа RASA.

Сообщается, что 180 пар исполнят традиционный школьный вальс, после чего в небо запустят сотню голубей.

В 21:30 небо над «Ак-Барс ареной» окрасит праздничный салют, сообщает Комитет по делам детей и молодежи Исполкома Казани.

КВ
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