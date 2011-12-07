RASA и артисты казанского лейбла Yummy music выступят на городском школьном выпускном

На территории стадиона «Ак Барс Арена» пройдёт общегородской школьный выпускной, на котором будут присутствовать 6099 выпускников из 191 образовательного учреждения города. Начало праздника в 18:00, сообщается на сайте мэрии Казани.

На мероприятии выступят представители местной инди-сцены от лейбла Yummy music — Ilgiz и «Оммаж», рэп-исполнитель Enaecash. Хэдлайнерами фестиваля станут певец и блогер Ваня Дмитриенко и музыкальная группа RASA.

Сообщается, что 180 пар исполнят традиционный школьный вальс, после чего в небо запустят сотню голубей.

В 21:30 небо над «Ак-Барс ареной» окрасит праздничный салют, сообщает Комитет по делам детей и молодежи Исполкома Казани.