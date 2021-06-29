Жюри выбирает концепцию развития правого берега Казанки: итоги огласят завтра

В Казанской ратуше началось заседание жюри, которое выберет концепцию развития территории на правом берегу Казанки. Об этом сообщили в мэрии.

Различные архитектурные компании и бюро предложили из 19 стран мира от Аргентины до Эквадора предложили в общей сложности 50 проектов. 27 проектов разработали российскими архитектурными бюро.

Результаты жюри объявит уже завтра, 30 июня.

Напомним, конкурс на лучший проект был объявлен в Казани в апреле. Тогда стало известно, что развлекательный центр «Ривьера» на правом берегу Казанки, который приобрела питерская ГК Kravt Invest будет демонтирован из-за того, что «морально устарел и экономически нецелесообразен».

Для архитекторам в конкурсе поставили условия: создать привлекательный образ для территории со всех доступных ракурсов, сформировать узнаваемый архитектурный силуэт, гармонично вписать его в панораму акватории Казанки и увязать его с будущим Парком горизонтов, проект которого разрабатывает Мишель Пена.

Kravt Invest занимается гостиницами, а поэтому намерена возвести для новой для себя площадке два масштабных отеля с концертным залом. При этом тут разрешено строить не выше 85 метров, отели по высоте будут максимум как отель «Ривьера», который располагается рядом, заверили в компании. Выход к воде останется для всех горожан открытым, заверила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.