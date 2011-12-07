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В Казани во время рейда выявлено два десятка неисправных автобусов

Сотрудники ГИБДД провели рейд по профилактике ДТП с участием общественного транспорта.

В Казани 28 июля прошел профилактический рейд по предупреждению происшествий с участием общественного транспорта, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Под пристальное внимание попали водители, не соблюдающие правила дорожного движения. Во время рейда было составлено 17 административных материалов, из них 13 из-за того, что автобусы имели такие неисправности, с которыми вообще запрещена эксплуатация. Два материала было составлено за то, что на маршрут вышли автобусы с неисправными тормозами или сцеплением. Причем об этом было известно заранее. Все неисправные автобусы отправили на специализированную стоянку.

КВ
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