В Казани во время рейда выявлено два десятка неисправных автобусов

В Казани 28 июля прошел профилактический рейд по предупреждению происшествий с участием общественного транспорта, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Под пристальное внимание попали водители, не соблюдающие правила дорожного движения. Во время рейда было составлено 17 административных материалов, из них 13 из-за того, что автобусы имели такие неисправности, с которыми вообще запрещена эксплуатация. Два материала было составлено за то, что на маршрут вышли автобусы с неисправными тормозами или сцеплением. Причем об этом было известно заранее. Все неисправные автобусы отправили на специализированную стоянку.