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Два новых железнодорожных перехода появятся в Казани до конца года

Они расположатся на станции «Восстание» и перегоне «Дербышки-Киндери».

До конца текущего года в столице Татарстана будут организованы два новых одноуровневых перехода для пешеходов через железнодорожные пути. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

Первый переход будет расположен на станции «Восстание», второй - на перегоне «Дербышки-Киндери». Каждый из них будет оснащен двумя видами сигнализации: световой и звуковой. Кроме того, для обеспечения безопасности на них будут установлены ограда, резинокордовые настилы и предупреждающие знаки.

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