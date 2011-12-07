Два новых железнодорожных перехода появятся в Казани до конца года

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До конца текущего года в столице Татарстана будут организованы два новых одноуровневых перехода для пешеходов через железнодорожные пути. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.
Первый переход будет расположен на станции «Восстание», второй - на перегоне «Дербышки-Киндери». Каждый из них будет оснащен двумя видами сигнализации: световой и звуковой. Кроме того, для обеспечения безопасности на них будут установлены ограда, резинокордовые настилы и предупреждающие знаки.