Два новых железнодорожных перехода появятся в Казани до конца года

До конца текущего года в столице Татарстана будут организованы два новых одноуровневых перехода для пешеходов через железнодорожные пути. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

Первый переход будет расположен на станции «Восстание», второй - на перегоне «Дербышки-Киндери». Каждый из них будет оснащен двумя видами сигнализации: световой и звуковой. Кроме того, для обеспечения безопасности на них будут установлены ограда, резинокордовые настилы и предупреждающие знаки.