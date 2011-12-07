Ход строительства Большого казанского кольца в Борисково проверил Госстройнадзор

Здесь завершается обустройство территории, прилегающей к построенному этим летом мосту через Монастырскую протоку. Сейчас идет сооружение переходных зон из полимербетона у деформационных швов на опорах правого и левого проездов и установка барьеров для нового мостового перехода, сообщает подробности пресс-служба ведомства.

На ближайших к мосту улицах — Тихорецкой и Лодейной улицах, на участке до Технической улицы создан подстилающий слой из песка и геосетки на подходах к мосту, для будущего дорожного полотна устроено основание из щебня. Также выполнено устройство земляного полотна и песка на тротуарах площадью 500 квадратных метров, смонтировано 500 погонных метров бортового камня и 7 люков.

Завершение строительства объекта, которое ведется в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланировано на 2021 год. Протяженность этого участка новой магистрали составит 1,2 км.

Одновременно с завершением работ проводится озеленение территории: высажено 857 деревьев и 3107 кустарников.

В Гостройнадзоре РТ отметили также, что контроль качества уложенного асфальтобетонного покрытия и применяемых строительных материалов проводится на всех этапах строительства.