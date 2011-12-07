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Стоимость строительства развязки на Оренбургском тракте была оценена в 765 млн рублей

Информация о соответствующем контракте появилась на сайте госзакупок республики.

На портале госзакупок РТ был размещен заказ на строительство дорожной развязки протяженностью свыше 1 километра на Оренбургском тракте в Казани. Его начальная стоимость оценивается в 765 млн рублей, в роли заказчика выступает ГКУ «Главтатдортранс»

Проект будущей развязки, согласно размещенной информации, будет представлять из себя разворотный узел в разных уровнях с двумя полосами движения представлен в виде тоннеля под основной дорогой, выполненного в монолитном железобетонном исполнении.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 6 октября.

Обсуждения проекта пройдут до 8 октября в онлайн-формате на сайте dispute.kzn.ru.

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